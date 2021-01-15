Байден: Имущественное неравенство в США значительно усугубилось из-за коронавируса

На это обратил внимание избранный президент США Джо Байден. По его словам, суммарное состояние 1% богатейших людей страны выросло примерно на 1,5 трлн долларов.

Между тем, около 18 млн американцев сейчас вынуждены жить на пособия по безработице, а примерно 400 тыс. предприятий малого бизнеса разорились. Как полагает Байден, текущая ситуация является «экономическим кризисом, какой бывает раз в несколько поколений».

Байден выступил с этими заявлениями, представляя свой план экономического оздоровления страны, который предполагает выделения около 2 трлн долларов.