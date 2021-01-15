Станцию «Алма-Атинская» — конечную Замоскворецкой линии метро сегодня закроют на несколько часов.

Как сообщили ИФ в столичном дептрансе, с 10:00 до 15:00 там будут вестись технические работы. Аналогичные ограничения вводились 11 января. Эта же станция будет закрыта и 18 января с полудня до 17-ти часов. На время закрытия до «Алма-Атинской» можно будет доехать автобусами от станций метро «Красногвардейская», «Борисово» и «Марьино».
2021-01-15T04:13:52+03:00
2021-01-15T04:13:57+03:00
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04:13, 15 января 2021
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