Станцию «Алма-Атинская» — конечную Замоскворецкой линии метро сегодня закроют на несколько часов.

Как сообщили ИФ в столичном дептрансе, с 10:00 до 15:00 там будут вестись технические работы. Аналогичные ограничения вводились 11 января. Эта же станция будет закрыта и 18 января с полудня до 17-ти часов. На время закрытия до «Алма-Атинской» можно будет доехать автобусами от станций метро «Красногвардейская», «Борисово» и «Марьино».