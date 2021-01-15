Власти Москвы разрабатывают послабления для тех, кто переболел коронавирусом и имеет антитела.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, уже сейчас пенсионеры, сделавшие прививку, могут свободно передвигаться по городу — их социальные карты разблокированы. Собянин также сообщил, что с 18 января возобновляется очное обучение в школах. Для вузов и колледжей ограничения сохраняются. При этом Собянин выразил надежду, что Москва сможет вернуться к обычной жизни в мае.
2021-01-15T04:12:37+03:00
2021-01-15T04:12:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:12, 15 января 2021
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