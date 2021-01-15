Власти Москвы разрабатывают послабления для тех, кто переболел коронавирусом и имеет антитела.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, уже сейчас пенсионеры, сделавшие прививку, могут свободно передвигаться по городу — их социальные карты разблокированы. Собянин также сообщил, что с 18 января возобновляется очное обучение в школах. Для вузов и колледжей ограничения сохраняются. При этом Собянин выразил надежду, что Москва сможет вернуться к обычной жизни в мае.