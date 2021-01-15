Три человека погибли, 24 пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,2 у берегов Индонезии.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями. Около 2 тыс. человек в провинции Западный Сулавеси были вынуждены покинуть свои дома.
2021-01-15T04:11:26+03:00
2021-01-15T04:11:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:11, 15 января 2021
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