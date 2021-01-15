ФСИН сообщила, что примет меры для задержания Алексея Навального, поскольку тот объявлен в розыск.

В ведомстве напомнили, что, по решению суда, у Навального был испытательный срок до 30 декабря, в течение которого он должен был два раза в месяц отмечаться в органах ФСИН. В службе утверждают, что политик неоднократно нарушал это правило, в том числе до госпитализации. Навальный объявил о намерении вернуться в Россию 17 января. 29 января состоится суд по ходатайству ФСИН о замене ему условного срока по делу Ив Роше на реальный.
2021-01-15T04:09:58+03:00
2021-01-15T04:10:02+03:00
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04:09, 15 января 2021
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