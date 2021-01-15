Уровень киберпреступности в РФ за последние 7 лет вырос в 20 раз и продолжает увеличиваться.

Об этом ТАСС рассказал руководитель отдела СК по расследованию киберпреступлений Константин Комарда. По его словам, действия киберпреступников становятся все более агрессивными. Они тщательно скрывают свои следы и сохраняют анонимность, что максимально осложняет сбор доказательств.
2021-01-15T04:08:15+03:00
2021-01-15T04:08:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:08, 15 января 2021
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