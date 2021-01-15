Минторг США ужесточает контроль за поставками товаров для российской военной разведки.

Как заявил министр торговли США Уилбур Росс, это помешает «российскому ГРУ пользоваться американскими технологиями в дестабилизирующих целях. Аналогичные ограничения вводятся в отношении военных разведок Китая, Ирана, Кубы, Венесуэлы, Сирии и Северной Кореи. Новое регулирование вступает в силу 16 марта. По действующим сейчас правилам, американские экспортеры и так не могут поставлять иностранным спецслужбам чувствительные с т.зр. нацбезопасности товары. Например, легальная поставка iPhone российским спецслужбам практически невозможна.

Как заявил министр торговли США Уилбур Росс, это помешает «российскому ГРУ пользоваться американскими технологиями в дестабилизирующих целях.