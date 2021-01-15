Сенат США займется делом об импичменте Трампа через час после инаугурации Байдена.

По сведениям издания «Политико», по традиции торжественная церемония вступления в должность нового американского лидера, выпадающая на 20 января, проходит на ступенях Капитолия ровно в полдень, а изучение обвинений, выдвинутых в адрес Трампа Палатой представителей начнется в Сенате в 13:00. Процедура импичмента была инициирована из-за высказываний президента 6 января, когда его сторонники ворвались в Конгресс. Демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его отстранения от власти.