Умер худрук детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский.

Как рассказала ТАСС супруга Грачевского Екатерина Белоцерковская, причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Грачевский заразился COVID-19 21 декабря, через неделю его госпитализировали. Позже его перевели в реанимацию. Последнее время он находился в стабильно тяжелом состоянии. Борису Грачевскому был 71 год.