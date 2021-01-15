Умер худрук детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский.

Как рассказала ТАСС супруга Грачевского Екатерина Белоцерковская, причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Грачевский заразился COVID-19 21 декабря, через неделю его госпитализировали. Позже его перевели в реанимацию. Последнее время он находился в стабильно тяжелом состоянии. Борису Грачевскому был 71 год.
2021-01-15T03:13:35+03:00
2021-01-15T03:13:40+03:00
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03:13, 15 января 2021
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