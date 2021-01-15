Власти КНДР вновь продемонстрировали на военном параде баллистическую ракету для подлодок.

Парад в Пхеньяне проходил по случаю VIII съезда Трудовой партии Кореи. Принимал парад северокорейский лидер Ким Чен Ын. Как отмечает РИА, в последний раз КНДР проводила парад в октябре 2020 года. На нем были представлены новая ракета для подводных лодок и межконтинентальная баллистическая ракета без определенного названия.
2021-01-15T03:12:03+03:00
2021-01-15T03:12:07+03:00
https://echo.msk.ru/news/2774078-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:12, 15 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Я более не работаю в Институте Катона Раньше на вопросы о позиции Института, был ответ: «У Института нет позиции, кроме защиты индивидуальной свободы. По вопросам есть не позиция Института, а разные позиции сотрудников Института, на выражение которых они имеют полное право». Сейчас этот подход изменился…