Власти КНДР вновь продемонстрировали на военном параде баллистическую ракету для подлодок.

Парад в Пхеньяне проходил по случаю VIII съезда Трудовой партии Кореи. Принимал парад северокорейский лидер Ким Чен Ын. Как отмечает РИА, в последний раз КНДР проводила парад в октябре 2020 года. На нем были представлены новая ракета для подводных лодок и межконтинентальная баллистическая ракета без определенного названия.