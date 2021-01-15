Президент Аргентины Альберто Фернандес подписал закон о легализации абортов.

Фернандес также утвердил закон, который направлен на поддержку женщин во время беременности и в первые три года жизни ребенка.
2021-01-15T03:10:56+03:00
2021-01-15T03:11:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:10, 15 января 2021
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Я более не работаю в Институте Катона Раньше на вопросы о позиции Института, был ответ: «У Института нет позиции, кроме защиты индивидуальной свободы. По вопросам есть не позиция Института, а разные позиции сотрудников Института, на выражение которых они имеют полное право». Сейчас этот подход изменился…