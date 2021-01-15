Переживший покушение блогер Тумсо Абдурахманов утверждает, что нападение на него санкционировал Рамзан Кадыров.

Абдурахманов отметил, что следствие в Швеции выявило связь преступления с Чечней. Однако власти этой страны отказались принимать какие-либо политические меры в отношении России. «Сегодня Кадыров стал полноценной убийственной машиной на территории Европы», — цитирует Абдурахманова сайт DW. По его мнению, чеченские власти располагают «целой агентурной сетью» в Европе, готовой устранять своих политических оппонентов.