Переживший покушение блогер Тумсо Абдурахманов утверждает, что нападение на него санкционировал Рамзан Кадыров.

Абдурахманов отметил, что следствие в Швеции выявило связь преступления с Чечней. Однако власти этой страны отказались принимать какие-либо политические меры в отношении России. «Сегодня Кадыров стал полноценной убийственной машиной на территории Европы», — цитирует Абдурахманова сайт DW. По его мнению, чеченские власти располагают «целой агентурной сетью» в Европе, готовой устранять своих политических оппонентов.
2021-01-15T03:09:42+03:00
2021-01-15T03:09:51+03:00
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03:09, 15 января 2021
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