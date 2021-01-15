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03:08, 15 января 2021

Бизнесмен Евгений Пригожин предложил установить на месте гибели российских журналистов в ЦАР памятник.

Как сообщает пресс-служба компании Пригожина «Конкорд», расходы на установку памятника Пригожин пообещал взять на себя. Ранее центр «Досье» опубликовал расследование, из которого следует, что версия об убийстве журналистов «в результате ограбления арабоговорящими бандитами» была придумана сотрудниками компаний, связанных с Пригожиным.



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