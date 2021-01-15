Илья Варламов и Петр Верзилов сегодня будут депортированы из Южного Судана в Россию .

Об этом ТАСС сообщил сотрудник посольства России в Уганде. По его данным, Варламов и Верзилов ожидают высылку в местной гостинице. 13 января Известный блогер вместе с основателем ресурса «Медиазона» и еще двумя россиянами были задержаны в южносуданском городе Капоэта по подозрению в использовании дрона для съемок. К вечеру россияне были освобождены без предъявления каких-либо претензий. Загранучреждений МИД России в Южном Судане на сегодняшний день нет. Официальная причина депортации не называется.
2021-01-15T03:06:57+03:00
2021-01-15T03:07:02+03:00
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03:06, 15 января 2021
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