Илья Варламов и Петр Верзилов сегодня будут депортированы из Южного Судана в Россию .

Об этом ТАСС сообщил сотрудник посольства России в Уганде. По его данным, Варламов и Верзилов ожидают высылку в местной гостинице. 13 января Известный блогер вместе с основателем ресурса «Медиазона» и еще двумя россиянами были задержаны в южносуданском городе Капоэта по подозрению в использовании дрона для съемок. К вечеру россияне были освобождены без предъявления каких-либо претензий. Загранучреждений МИД России в Южном Судане на сегодняшний день нет. Официальная причина депортации не называется.