Основные работы по строительству СП-2 завершатся в первой половине 2021 года.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на имеющийся в его распоряжении график работ. Из него следует, что в мае баржа «Фортуна» закончит укладывать трубы в датских водах, а затем переместится в Германию, где будет работать до июня. В начале месяца Датское экономическое агентство сообщило, что прокладка труб газопровода в исключительной экономической зоне страны начнется 15 января. Позже это подтвердила и компания-оператор.