В Москве скончался художественный руководитель детского журнала «Ералаш» Борис Грачевский.

Как пишет РБК, причиной смерти стали осложнения при коронавирусе. Грачевский заразился 21 декабря, а через неделю его госпитализировали и поместили в реанимацию. В конце месяца его жена Екатерина Белоцерковская рассказала, что 71-летний Грачевский находится в стабильно тяжелом состоянии. Также сообщалось, что Грачевского подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозную кому.