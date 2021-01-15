В Москве скончался художественный руководитель детского журнала «Ералаш» Борис Грачевский.

Как пишет РБК, причиной смерти стали осложнения при коронавирусе. Грачевский заразился 21 декабря, а через неделю его госпитализировали и поместили в реанимацию. В конце месяца его жена Екатерина Белоцерковская рассказала, что 71-летний Грачевский находится в стабильно тяжелом состоянии. Также сообщалось, что Грачевского подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозную кому.
2021-01-15T02:13:03+03:00
2021-01-15T02:13:08+03:00
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02:13, 15 января 2021
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