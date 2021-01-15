Число признанных банкротами граждан России за прошлый год выросло более чем на 72%.

Об этом говорится в релизе проекта «Федресурс». Почти 95% банкротств происходили по инициативе самих граждан. Всего за период существования процедуры потребительского банкротства, с октября 2015 г. несостоятельными стали 282 тыс. россиян. При этом, число корпоративных банкротств в России снижается второй год подряд, причем в 2020-м на рекордные 20%
2021-01-15T02:11:59+03:00
2021-01-15T02:12:04+03:00
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02:11, 15 января 2021
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