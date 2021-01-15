В неэксплуатируемом ТЦ в Элисте этой ночью обрушилась стена и строительные леса.

Как сообщили ИФ источники в экстренных службах, один человек погиб, еще один госпитализирован. Погибший и пострадавший — студенты калмыцкого университета, которые прибыли на учебу из Туркмении. Официальных комментариев местных властей пока не поступало.
2021-01-15T02:10:39+03:00
2021-01-15T02:10:44+03:00
https://echo.msk.ru/news/2774060-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:10, 15 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Я более не работаю в Институте Катона Раньше на вопросы о позиции Института, был ответ: «У Института нет позиции, кроме защиты индивидуальной свободы. По вопросам есть не позиция Института, а разные позиции сотрудников Института, на выражение которых они имеют полное право». Сейчас этот подход изменился…