Дональд Трамп пообещал, что будет и дальше останавливать «бесконечные», как он выразился, войны.

В своем заявлении уходящий президент США подчеркнул, что вооруженное присутствие США в Афганистане, Ираке и Сирии достигло минимального уровня «за многие годы». В то же время Трамп заявил, что «восстановил» вооруженные силы США, напомнив, что в оборону страны инвестировано около $2,5 трлн.