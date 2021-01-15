Дональд Трамп пообещал, что будет и дальше останавливать «бесконечные», как он выразился, войны.

В своем заявлении уходящий президент США подчеркнул, что вооруженное присутствие США в Афганистане, Ираке и Сирии достигло минимального уровня «за многие годы». В то же время Трамп заявил, что «восстановил» вооруженные силы США, напомнив, что в оборону страны инвестировано около $2,5 трлн.
2021-01-15T02:08:18+03:00
2021-01-15T02:08:23+03:00
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02:08, 15 января 2021
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