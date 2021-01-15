Власти США обеспечат безопасность на инаугурации Джозефа Байдена 20 января.

В этом заверил вице-президент США Майкл Пенс. Рвнее сообщалось, что в день инаугурации в Вашингтон планируется стянуть около 20 тыс. бойцов Нацгвардии. Часть этих сил уже разместилась в центре американской столицы в

последние несколько дней.