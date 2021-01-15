ФБР обеспокоено возможными вспышками насилия на митингах в Вашингтоне и других городах США.

Как заявил директор ведомства Кристофер Рэй, Федеральное бюро отслеживает призывы к проведению акций протеста с оружием. По его словам, арестовало более 100 участников беспорядков на капитолийском холме неделю назад и идентифицировало более 200 потенциальных нарушителей.
2021-01-15T02:05:58+03:00
2021-01-15T02:06:03+03:00
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02:05, 15 января 2021
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