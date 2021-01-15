Избранный президент США Джо Байден представил план стимулирования экономики на $2 трлн.

В рамках этого плана Байден призвал конгресс выделить еще $160 млрд на вакцинацию от коронавируса. Кроме того, будущий хозяин Белого дома предложил выплатить американцам по $1,4 тыс. Вместе с одобренным конгрессом чеком на 600 долларов прямые выплаты налогоплательщикам достигнут 2 тысяч долларов на человека в декабре-январе и превысят 3 тысячи с начала пандемии.
2021-01-15T02:04:59+03:00
2021-01-15T02:05:06+03:00
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02:04, 15 января 2021
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