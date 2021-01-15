Памятник Аленке, демонтированный в Нововоронеже, выставят на торги.

Российский аукционный дом называет памятник, вызвавший критику местных жителей «уникальным предметом пространственно-изобразительного искусства». Как передает ИФ, стартовая цена лота — 1 млн руб. Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка был открыт в декабре , но не простоял и трех дней — власти решили демонтировать спорный арт-объект.