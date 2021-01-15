Пентагон внес Xiaomi и еше 8 компаний в черный список китайских фирм.

Они, по мнению Вашингтона, связаны с военной отраслью Китая. На эти компании будет распространено действие указа президента США Трампа о запрете американских инвестиций в китайские фирмы, связанные с армией КНР. Американские инвесторы должны избавиться от активов этих компаний к 11 ноября этого года.