Пентагон внес Xiaomi и еше 8 компаний в черный список китайских фирм.

Они, по мнению Вашингтона, связаны с военной отраслью Китая. На эти компании будет распространено действие указа президента США Трампа о запрете американских инвестиций в китайские фирмы, связанные с армией КНР. Американские инвесторы должны избавиться от активов этих компаний к 11 ноября этого года.
2021-01-15T01:12:53+03:00
2021-01-15T01:12:57+03:00
https://echo.msk.ru/news/2774046-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:12, 15 января 2021
Загрузка комментариев...