Экономист Андрей Илларионов уволен из американского Института Катона.

По словам самого Илларионова, причиной стал его пост в «Живом журнале», где он сравнивал штурм здания Капитолия сторонниками Трампа с поджогом Рейхстага нацистами в 1933 году. В публикации бывший советник Путина предположил, что захват здания Капитолия мог быть провокацией со стороны представителей Демпартии, радикальных антифашистов и активистов движения BLM. Институт Катона — неправительственная организаця, входящая, по версии Пенсильванского университета в двадцатку лучших «мозговых центров мира». Илларионов сотрудничал с институтом Катона с 2006 года.