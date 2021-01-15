Экономист Андрей Илларионов уволен из американского Института Катона.

По словам самого Илларионова, причиной стал его пост в «Живом журнале», где он сравнивал штурм здания Капитолия сторонниками Трампа с поджогом Рейхстага нацистами в 1933 году. В публикации бывший советник Путина предположил, что захват здания Капитолия мог быть провокацией со стороны представителей Демпартии, радикальных антифашистов и активистов движения BLM. Институт Катона — неправительственная организаця, входящая, по версии Пенсильванского университета в двадцатку лучших «мозговых центров мира». Илларионов сотрудничал с институтом Катона с 2006 года.
2021-01-15T01:10:45+03:00
2021-01-15T01:10:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:10, 15 января 2021
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