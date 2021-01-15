Посольство России в Лондоне призывает соотечественников воздержаться от поездок в Великобританию.

Это связано с введенными в Соединенном королевстве карантинными ограничениями. В ФБ посольства прямо говорится, что говорить о вывозных рейсах, как это было в марте-июле, «сейчас не приходится». Дипмиссия напоминает, что с сегодняшнего дня все прибывающие в Великобританию независимо от вида транспорта должны иметь при себе документ, подтверждающий отрицательный тест на коронавирус.
2021-01-15T01:09:13+03:00
2021-01-15T01:09:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:09, 15 января 2021
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