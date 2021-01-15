Росздравнадзор заявил, что ни одна частная клиника в стране не может использовать вакцину Pfizer от COVID-19.

Это относится и к клиникам в медицинском кластере «Сколково». На днях депутат ГД Соломатина заявила, что в расположенной в «Сколково» израильской клинике Hadassah можно за деньги привиться этой вакциной. По федеральному закону, клиники — участники международного медицинского кластера могут использовать препараты, не зарегистрированные в России, но зарегистрированные в странах ОЭСР.