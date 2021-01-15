Twitter разблокировал аккаунт российской вакцины против коронавируса.

Доступ к учетной записи «Спутника V» был ограничен вчера в течение часа из-за попытки взлома. Как пояснили в Твиттере, хакеры действовали из американского штата Вирджиния. За время существования аккаунта с августа прошлого года на него подписались более 24 тыс. пользователь подписчиков.