Twitter разблокировал аккаунт российской вакцины против коронавируса.

Доступ к учетной записи «Спутника V» был ограничен вчера в течение часа из-за попытки взлома. Как пояснили в Твиттере, хакеры действовали из американского штата Вирджиния. За время существования аккаунта с августа прошлого года на него подписались более 24 тыс. пользователь подписчиков.
2021-01-15T01:06:49+03:00
2021-01-15T01:06:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 15 января 2021
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