В Москве на 72-м году жизни умер Борис Грачевский, худрук детского киножурнала «Ералаш».

Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. COVID-19 был диагностирован у Грачевского 21 декабря. Через шесть дней его госпитализировали, ещё через два перевели в реанимацию. 7 января режиссёра ввели в медикоментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.