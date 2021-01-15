В Москве на 72-м году жизни умер Борис Грачевский, худрук детского киножурнала «Ералаш».

Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. COVID-19 был диагностирован у Грачевского 21 декабря. Через шесть дней его госпитализировали, ещё через два перевели в реанимацию. 7 января режиссёра ввели в медикоментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.
2021-01-15T01:05:36+03:00
2021-01-15T01:05:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 15 января 2021
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