Ровно год назад правительство премьера Дмитрия Медведева было отправлено в отставку, а должность премьера предложена президентом бывшему руководителю ФНС Михаилу Мишустину.

Принципиальных отличий в решениях министров нового кабинета в сравнении с работой предшественников не было. Влияние на решения правительства оказала пандемия. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политолог, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.

Андрей Колесников добавил, что минувший год для главы кабинета министров Михаила Мишустина стал временем обретения собственного рейтинга одобрения, которого изначально у него не было вовсе.