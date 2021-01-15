Сервис такси «СитиМобил» заблокировал в системе весь таксопарк, чей водитель оказался в центре скандала

Как пояснили представители службы, это сделано из-за нарушения правил работы компанией: они выпустили провинившегося водителя на линию под другой учетной записью, пишет интернет-издание «Фонтанка». Ранее жительница города пожаловалась на то, что во время поездки в аэропорт водитель такси, которое она заказала, смотрел порно и мастурбировал прямо за рулем. В «СитиМобиле» после инцидента пообещали создать службу психологической помощи.