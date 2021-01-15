На тысячу рублей Коптевский суд оштрафовал хозяина точки общепита, названной в честь Сталина

Бизнесмена признали виновным в неповиновении полиции.

Станислава Вольтмана доставили в отдел МВД после задержания у его закусочной. Там он давал интервью, когда подошли сотрудники полиции. Ему сделали замечание за отсутствие маски и перчаток, а позже обвинили в неповиновении полиции. Изначально предпринимателя обязали прийти в отделение для составления административного протокола в пятницу. Но силовики решили доставить Станислава Вольтмана туда раньше, потому что увидели его у закусочной и уже «решили не ждать». Это следует из видеозаписи, которую бизнесмен прислал телеканалу RTVI. Проблемы возникли у Станислава Вольтмана сразу после открытия его точки общепита, где продавцы носили костюмы сотрудников НКВД, а в меню были такие названия шаурмы, как «Сталинская с двойным мясом», «Хрущевская в сырном лаваше». От предпринимателя полиция требовала убрать вывески закусочной с упоминанием имени Сталина, которые вызвали широкий общественной резонанс, но он отказался это сделать.

Точка общепита с именем Сталина в названии проработала только один день и закрылась.