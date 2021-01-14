Компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов нового года

Все модели построены на единой платформе и поддерживают работу в мобильных сетях пятого поколения, передает агентство РИА Новости. Изменения коснулись и внешнего вида устройств. Блок с камерами стал массивнее, одна из моделей получила дисплей с боковыми гранями, которые заходят на корпус. В Samsung обещают улучшить автономность смартфонов, но емкость батарей осталась примерно той же.