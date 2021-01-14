Компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов нового года

Все модели построены на единой платформе и поддерживают работу в мобильных сетях пятого поколения, передает агентство РИА Новости. Изменения коснулись и внешнего вида устройств. Блок с камерами стал массивнее, одна из моделей получила дисплей с боковыми гранями, которые заходят на корпус. В Samsung обещают улучшить автономность смартфонов, но емкость батарей осталась примерно той же.
2021-01-14T23:07:59+03:00
2021-01-14T23:07:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:07, 14 января 2021
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