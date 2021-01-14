Росстат не станет учитывать меховые шапки и кнопочные телефоны при расчете инфляции

Ведомство обновило соответствующий список товаров и услуг. Также из перечня убрали наборы мягкой мебели и ковры. В обновленном списке увеличилось количество лекарственных и медицинских изделий. Туда добавили медицинские маски, антисептик для рук, одноразовые шприцы и ряд медикаментов. А еще включили диагностику на МРТ или КТ и услуги по уходу за больными и пожилыми на дому.