Росстат не станет учитывать меховые шапки и кнопочные телефоны при расчете инфляции

Ведомство обновило соответствующий список товаров и услуг. Также из перечня убрали наборы мягкой мебели и ковры. В обновленном списке увеличилось количество лекарственных и медицинских изделий. Туда добавили медицинские маски, антисептик для рук, одноразовые шприцы и ряд медикаментов. А еще включили диагностику на МРТ или КТ и услуги по уходу за больными и пожилыми на дому.
2021-01-14T23:07:43+03:00
2021-01-14T23:07:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:07, 14 января 2021
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