Адвокатская палата Москвы прекратила дисциплинарное производство против представителей защиты Ивана Сафронова

Адвокатская палата Москвы прекратила дисциплинарное производство против представителей защиты журналиста Ивана Сафронова. Министерство юстиции требовало привлечь их к ответственности за отказ давать подписку о неразглашении данных предварительного следствия, пишет газета «КоммерсантЪ». В своем решении совет указал, что попытка следователя отобрать у адвокатов подписи под документом, не соответствующим требованиям закона, не могла способствовать обеспечению законных интересов предварительного следствия. Бывший сотрудник газет «Ведомости» и «КоммерсантЪ», Иван Сафронов был задержан летом прошлого года по делу о государственной измене. Он вины не признает и считает главной причиной преследования свою профессиональную деятельность.