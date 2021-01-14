Адвокатская палата Москвы прекратила дисциплинарное производство против представителей защиты Ивана Сафронова

Адвокатская палата Москвы прекратила дисциплинарное производство против представителей защиты журналиста Ивана Сафронова. Министерство юстиции требовало привлечь их к ответственности за отказ давать подписку о неразглашении данных предварительного следствия, пишет газета «КоммерсантЪ». В своем решении совет указал, что попытка следователя отобрать у адвокатов подписи под документом, не соответствующим требованиям закона, не могла способствовать обеспечению законных интересов предварительного следствия. Бывший сотрудник газет «Ведомости» и «КоммерсантЪ», Иван Сафронов был задержан летом прошлого года по делу о государственной измене. Он вины не признает и считает главной причиной преследования свою профессиональную деятельность.
2021-01-14T23:07:27+03:00
2021-01-14T23:07:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:07, 14 января 2021
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