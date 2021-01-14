Франция с субботы вводит на всей территории страны комендантский час

Он будет начинаться в 18:00 и завершаться в 06:00. Об этом в четверг сообщил на пресс-конференции премьер-министр страны Жан Кастекс. Жан Кастекс подчеркнул, что некоторые страны ранее промедлили с принятием мер и поспешили в дальнейшем с отказом от ограничений, в результате чего им затем пришлось принимать более жесткие меры в рамках режимов карантина.