Франция с субботы вводит на всей территории страны комендантский час

Он будет начинаться в 18:00 и завершаться в 06:00. Об этом в четверг сообщил на пресс-конференции премьер-министр страны Жан Кастекс. Жан Кастекс подчеркнул, что некоторые страны ранее промедлили с принятием мер и поспешили в дальнейшем с отказом от ограничений, в результате чего им затем пришлось принимать более жесткие меры в рамках режимов карантина.
2021-01-14T23:05:17+03:00
2021-01-14T23:05:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:05, 14 января 2021
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