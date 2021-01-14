На 72-м году жизни скончался художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский. Об этом «Эху Москвы» сказал друг семьи кинорежиссера. Грачевский ранее был госпитализирован в реанимацию с коронавирусом. Его состояние оценивали как тяжелое.
2021-01-14T22:58:37+03:00
2021-01-14T23:10:06+03:00
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Эксклюзив Эха 22:58, 14 января 2021