На 72-м году жизни скончался художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский. Об этом «Эху Москвы» сказал друг семьи кинорежиссера. Грачевский ранее был госпитализирован в реанимацию с коронавирусом. Его состояние оценивали как тяжелое.