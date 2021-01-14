Петербургский депутат Михаил Амосов утверждает, что заразился коронавирусом несмотря на прививку

Он получил положительный тест спустя почти неделю после того, как сделал укол, пишет интернет-издание «Фонтанка». Сам парламентарий не исключает, что мог заразиться им еще до вакцинации. Положительный тест также получила также его супруга. По словам разработчиков вакцины «Спутник V», иммунитет к коронавирусу вырабатываются через 40 дней после первого укола и при условии, что сделан второй укол.
2021-01-14T22:34:48+03:00
2021-01-14T22:34:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:34, 14 января 2021
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