Петербургский депутат Михаил Амосов утверждает, что заразился коронавирусом несмотря на прививку

Он получил положительный тест спустя почти неделю после того, как сделал укол, пишет интернет-издание «Фонтанка». Сам парламентарий не исключает, что мог заразиться им еще до вакцинации. Положительный тест также получила также его супруга. По словам разработчиков вакцины «Спутник V», иммунитет к коронавирусу вырабатываются через 40 дней после первого укола и при условии, что сделан второй укол.