Министр здравоохранения России сравнил последствия коронавируса для страны с атомными бомбардировками Японии

В определённый момент, по словам Михаила Мурашко, в России были госпитализированы почти 1,2 млн человек с подтвержденным коронавирусом. После трагедии в Хиросиме и Нагасаки, по его словам, пострадавших было 230 000 человек. Чтобы российская система здравоохранения смогла справиться с таким объёмом работы, в стране, по словам министра, должны быть созданы телемедицинские центры и переобучено порядка 1,5 млн врачей и медиков, передает агентство ТАСС. В том числе благодаря этому, как говорил министр ранее, система ОМС пока справляется с пандемией.