Ситуация с коронавирусом в этом году останется непростой, ожидают во Всемирной организации здравоохранения

Полностью победить инфекцию вряд ли удастся, однако при этом ситуация все же станет более управляемой, полагают в руководстве европейского отделения организации. Между тем ранее глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан утверждал, что ситуация с коронавирусом в нынешнем году будет хуже, чем в прошлом.

