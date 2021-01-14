В Южном Судане снова задержали троих россиян, которые путешествуют вместе с Верзиловым и Варламовым

В Южном Судане снова задержали троих россиян, которые путешествуют вместе с издателем «Медиазоны» Петром Верзиловым и блогером Ильей Варламовым. Среди задержанных директор Европейской гимназии Иван Богданцев, жена блогера Любовь Варламова, пишет интернет-издание «Медиазона». По словам Верзилова, его и Варламова поместили в отель в столице страны Джубе. Им запретили выходить на улицу. Источник в диплолматических кругах сказал агентству ТАСС, что задержанных везут на военную базу для проверки. Всех россиян планируют завтра выслать из страны. Они были задержаны накануне в южносуданском городе Капоэта по подозрению в том, что снимали военные объекты с беспилотного летательного аппарата. Позже всех задержанных отпустили.