Массовое столпотворение отмечалось этим вечером на Ярославском вокзале Москвы

Люди плотной толпой стояли на перронах, откуда отправляются пригородные поезда, пишут очевидцы в социальных сетях и выкладывают фотографии. По некоторым данным, произошел сбой в расписании движения электричек. В Центральной пригородной пассажирской компании случившееся пока не комментировали.