Массовое столпотворение отмечалось этим вечером на Ярославском вокзале Москвы

Люди плотной толпой стояли на перронах, откуда отправляются пригородные поезда, пишут очевидцы в социальных сетях и выкладывают фотографии. По некоторым данным, произошел сбой в расписании движения электричек. В Центральной пригородной пассажирской компании случившееся пока не комментировали.
2021-01-14T22:07:09+03:00
2021-01-14T22:07:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2773990-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:07, 14 января 2021
Загрузка комментариев...