Володин: Россиянам повезло с возможностью иметь выбор между различными вакцинами

Россиянам повезло с возможностью иметь выбор между различными вакцинами. Такое мнение в федеральном телеэфире высказал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Вячеслав Володин добавил, что рынок вакцин должен быть открытым и ни одна из стран не должна диктовать свои условия по поводу приобретения антивирусных препаратов.

В Москве от коронавируса привились уже 140 тысяч человек. Власти планируют наращивать темпы вакцинации в столице. При этом ряд ограничений из-за коронавируса в городе в зависимости от развития эпидемической обстановки могут ослабить уже через неделю. Об этом в федеральном эфире заявил мэр столицы Сергей Собянин. В столице сейчас работают 100 пунктов вакцинации в городских поликлиниках. Привиться можно и в ряде частных клиник.