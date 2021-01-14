Франция и Германия серьезно усиливают меры по борьбе с коронавирусом

Такое решение приняли власти.

Во Франции уже с субботы вводится комендантский час, поэтапно во всех департаментах. Действовать он будет с 6 часов вечера, как минимум 15 дней. Власти готовы в третий раз объявить полную самоизоляцию в стране, если в ближайшие дни эпидемиологическая ситуация резко ухудшится. С понедельника ужесточаются условия въезда во Францию. Для прибывающих из стран за пределами Евросоюза будет требоваться обязательный отрицательный тест на коронавирус при посадке в самолет, также необходимо будет неделю провести на карантине.

Серьезные изменения с связи с ухудшением эпидемиологической обстановки ждут и Германию. Канцлер ФРГ Ангела Меркель обсуждает возможность полной остановки общественного транспорта, пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники. По информации издания, канцлер Германии хочет провести 20 января совещание с главами регионов и принять решение по масштабным ограничениям передвижения и работы всех организаций. В частности, власти намерены обсудить введение комендантского часа.

Ранее в Великобритании усилили ограничения из-за резко возросшего числа смертей, вызванных коронавирусом.