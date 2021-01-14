В Воронежской области выставили на продажу памятник Аленке, который вызвал большой резонанс

Начальная цена составляет 1 млн рублей. Торги пройдут завтра, передает агентство «Интерфакс». Памятник был открыт в Нововоронеже в середине декабря по случаю 250-летия села Новая Аленовка. Внешний вид скульптуры шокировал общественность. Местные жители попросили ее убрать. Спустя три дня местная администрация демонтировала арт-объект.
2021-01-14T21:36:34+03:00
2021-01-14T21:36:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:36, 14 января 2021
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