В Воронежской области выставили на продажу памятник Аленке, который вызвал большой резонанс

Начальная цена составляет 1 млн рублей. Торги пройдут завтра, передает агентство «Интерфакс». Памятник был открыт в Нововоронеже в середине декабря по случаю 250-летия села Новая Аленовка. Внешний вид скульптуры шокировал общественность. Местные жители попросили ее убрать. Спустя три дня местная администрация демонтировала арт-объект.