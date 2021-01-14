Снегопад привел к перебоям с энергоснабжением в Тверской области

Без света остались более 200 населенных пунктов, передает агентство ТАСС. В зоне отключения находятся почти 4 тыс. жителей. Массовые аварийные отключения произошли из-за сильного снега и ветра с порывами до 10 м/с. произошли днем в четверг.
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Без света остались более 200 населенных пунктов, передает агентство ТАСС. В зоне отключения находятся почти 4 тыс. жителей. Массовые аварийные отключения произошли из-за сильного снега и ветра с порывами до 10 м/с. произошли днем в четверг.