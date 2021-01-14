В Белоруссии вводят крупные штрафы за демонстрацию запрещенной символики

В число запретных попали в том числе бело-красно-белые флаги, которые стали символом протеста после президентских выборов, передает агентство «Интерфакс». Президент страны Александр Лукашенко подписал новый Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях, Они вступят в силу с 1 марта. Штрафы составят более 200 долларов для физических лиц и свыше 700 – для юридических. Ранее Лукашенко назвал фашистскими бело-красно-белые флаги, которые используют сторонники оппозиции и пообещал запретить их.