Бывшая жена бизнесмена и сына экс-генпрокурора Артема Чайки обратилась в СК с жалобой на свое похищение

Бывшая жена бизнесмена и сына экс-генпрокурора Артема Чайки обратилась в Следственный комитет с жалобой на свое похищение. Марина Чайка рассказала, что ее похитили и несколько часов удерживали в неизвестном доме, пишет интернет-издание «Медуза». Похищение произошло во вторник. Марина Чайка рассказала, что злоумышленники спрашивали у нее о бывшем супруге. В итоге, пишет Чайка в заявлении, она ответила на вопросы, после его неизвестные отвезли ее домой.
2021-01-14T21:33:22+03:00
2021-01-14T21:58:34+03:00
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21:33, 14 января 2021
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