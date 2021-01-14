Бывшая жена бизнесмена и сына экс-генпрокурора Артема Чайки обратилась в СК с жалобой на свое похищение

Бывшая жена бизнесмена и сына экс-генпрокурора Артема Чайки обратилась в Следственный комитет с жалобой на свое похищение. Марина Чайка рассказала, что ее похитили и несколько часов удерживали в неизвестном доме, пишет интернет-издание «Медуза». Похищение произошло во вторник. Марина Чайка рассказала, что злоумышленники спрашивали у нее о бывшем супруге. В итоге, пишет Чайка в заявлении, она ответила на вопросы, после его неизвестные отвезли ее домой.