Страница российской вакцины от коронавируса «Спутник V» непродолжительное время была заблокирована в Twitter

Страница российской вакцины от коронавируса «Спутник V» непродолжительное время была заблокирована в социальной сети Twitter. Об этом рассказали в Российском фонде прямых инвестиций, который отвечает за разработку и производство вакцины. В руководстве социальной сети объясняют случившееся тем, что неизвестные пытались взломать страницу с территории США. К этому часу страницу уже разблокировали. Записи, которые там были размещены, не удалялись.
2021-01-14T21:32:45+03:00
2021-01-14T22:04:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 14 января 2021
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