Страница российской вакцины от коронавируса «Спутник V» непродолжительное время была заблокирована в Twitter

Страница российской вакцины от коронавируса «Спутник V» непродолжительное время была заблокирована в социальной сети Twitter. Об этом рассказали в Российском фонде прямых инвестиций, который отвечает за разработку и производство вакцины. В руководстве социальной сети объясняют случившееся тем, что неизвестные пытались взломать страницу с территории США. К этому часу страницу уже разблокировали. Записи, которые там были размещены, не удалялись.