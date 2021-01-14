Госдепартамент США ввел визовые ограничения в отношении руководителей ряда китайских государственных предприятий

Санкции коснулись также официальных лиц коммунистической партии Китая и ВМС КНР. В начале декабря госсекретарь США Майк Помпео уже объявлял об ужесточении визового режима в отношении членов Компартии Китая. Он обвинил китайских партийных функционеров в распространении пропаганды и преследовании противников официальной линии китайского руководства.